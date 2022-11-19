Росіяни б'ють по приватному сектору Краматорська.

Російські окупанти обстріляли приватний сектор у Краматорську, пошкоджено 14 будинків.

Про це в Telegram повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, зазначивши при цьому, що на місці працюють рятувальники та поліція.

"14 приватних будинків у Краматорську пошкоджено внаслідок чергового російського обстрілу", - написав він.

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Кириленко додав, що росіяни знову вдарили по приватному сектору, будинки отримали пошкодження.

Своєю чергою мер Краматорська Олександр Гончаренко повідомив, що в результаті обстрілу жертв немає, проте інформація уточнюється.

Обстріли Донецької області:

7 листопада 2022 року російські окупаційні війська обстріляли Лиман. Під удар потрапила багатоповерхівка. В результаті обстрілу були повністю зруйновані з першого по восьмий поверхи будинку.

Крім того, під постійними обстрілами з боку росіян знаходилася і Мар'їнка. Як повідомили в Нацполіції, з міста евакуювали всіх жителів. У Мар'їнці не залишилося жодної вцілілої будівлі.

1 листопада росіяни випустили по Краматорську 14 ракет.

8 листопада 2022 року окупанти знову вдарили по Краматорську. Був поранений восьмирічний хлопчик.

Тоді снаряди впали поблизу школи, було пошкоджено будівлю установи та прилеглі житлові будинки.

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