Російські окупанти обстріляли приватний сектор у Краматорську, пошкоджено 14 будинків.
Про це в Telegram повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, зазначивши при цьому, що на місці працюють рятувальники та поліція.
"14 приватних будинків у Краматорську пошкоджено внаслідок чергового російського обстрілу", - написав він.
Кириленко додав, що росіяни знову вдарили по приватному сектору, будинки отримали пошкодження.
Своєю чергою мер Краматорська Олександр Гончаренко повідомив, що в результаті обстрілу жертв немає, проте інформація уточнюється.
Обстріли Донецької області:
7 листопада 2022 року російські окупаційні війська обстріляли Лиман. Під удар потрапила багатоповерхівка. В результаті обстрілу були повністю зруйновані з першого по восьмий поверхи будинку.
Крім того, під постійними обстрілами з боку росіян знаходилася і Мар'їнка. Як повідомили в Нацполіції, з міста евакуювали всіх жителів. У Мар'їнці не залишилося жодної вцілілої будівлі.
1 листопада росіяни випустили по Краматорську 14 ракет.
8 листопада 2022 року окупанти знову вдарили по Краматорську. Був поранений восьмирічний хлопчик.
Тоді снаряди впали поблизу школи, було пошкоджено будівлю установи та прилеглі житлові будинки.
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