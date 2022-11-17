В цих громадах будуть обладнані пункти обігріву.

В 11 громадах Донецької області, які розташовані вздовж лінії фронту, цієї зими не буде опалення.

Як повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі телемарафону, частину людей, які проживають у багатоповерхівках, буде переміщено в приватний сектор.

"Людям навіть в таких надскладних умовах запропоновано переміщуватися вглиб області, місця для цього відповідні передбачені", – додав очільник ОВА.

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За словами Кириленка, в громадах, де не буде опалення, будуть обладнані пункти обігріву. Влада області вже виділила кошти для закупівлі металевих печей, там, де є необхідність і можливість їх встановити. Крім того, виділені і розподілені субвенції між громадами, які спрямують на закупівлю людям дров на зиму.

Глава Донецької ОВА наголосив, що більшість людей з прифронтових населених пунктів уже виїхала, оскільки ворог продовжує застосовувати в області тактику випаленої землі.

Зима в умовах війни: чого чекати українцям

У жовтні 2022 року президент Володимир Зеленський наголосив, що ця зима буде найскладнішою в історії України. За його словами, українці не мають права розслаблятися, адже необхідно ще пройти шлях до української перемоги, а це "важкий шлях".

У "Нафтогазі" зазначили, що цьогорічна зима буде досить важкою через можливість постійних перебоїв з електрикою та опаленням.

Коментуючи ракетні удари по обʼєктах критичної інфаструктури України 15 листопада, Володимир Зеленський заявив, що це єдина зброя, яка залишилася в Росії. Він додав, що "якщо ми переживемо цю зиму – а ми її переживемо – ми точно переможемо в цій війні".

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