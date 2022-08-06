Місцевих жителів закликали зберігати спокій.

Російські загарбники обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області.

Про це повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

"Обстріляно міста Нікополь. Зберігайте спокій", - заявив Євтушенко.

Раніше він повідомив, що "на позиції вийшла техніка орків". "Можливий обстріл прибережних територій (міст, сіл, селищ)", - заявляв Євтушенко і радив дотримуватися правила "двох стін" або прослідувати у бомбосховище.

Росіяни обстріляли Харків

Також російські окупанти обстріляли Харків. За словами мера міста Ігоря Терехова, звуки вибухів чуло все місто.

"Звуки вибухів чув увесь Харків. Попередньо прилетіло до Слобідського району. Рятувальники вже там. Поки що інформації про постраждалих немає. Сподіваюся, що так і буде", - повідомив Терехов.

Як повідомляв УНІАН, минулої ночі ночі обстрілі на Дніпропетровщині лунали весь час. Росіяни поцілили у два райони області - Нікопольський та Криворізький.

Зокрема, по Нікополю ворог двічі поцілив із "Градів". У місто прилетіло 40 реактивних снарядів. Пошкоджено до 10 приватних будинків і господарських споруд.

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