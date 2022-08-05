Будь-якої іншої інформації голова Нікопольської районної військової адміністрації наразі не повідомив.

Російські окупанти знову обстріляли Нікополь. Ворог б'є по мирному населенню та вкотре намагається залякати українців.

Про це у своєму Telegram-каналі після опівночі повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

"Обстріляно місто Нікополь", - зазначив він.

Будь-якої іншої інформації Євтушенко наразі не надав. Проте вже відомо, що в Нікополі та тергромаді почалася повітряна тривога.

Пізно ввечері 4 серпня він повідомив, що день на території району минув без надзвичайних ситуацій.

"Обстрілів, бойових дій, техніки та живої сили окупантів не зафіксовано. На протилежному березі, наразі, рух ворожої техніки не спостерігається. Але, маючи певну інформацію, прошу вас дотримуватись правила двох стін, або перебувати в бомбосховищі. Можливе повторення обстрілів", - написав він.

Євтушенко звернув увагу, що це повідомлення стосується міст, селищ та сіл розташованих на березі Каховського водосховища.

Між тим у соціальних мережах вже повідомляється, що окупанти могли застосувати по Нікополю фосфорні боєприпаси. У Telegram-каналах активно поширюється відео, на якому можна побачити наслідки такого обстрілу у небі.

На початку доби 4 серпня Євтушенко так само повідомив про обстріл міста Нікополь. За його інформацією, два гради, з різних локацій протилежного берегу, випустили 60 реактивних боєприпасів по мирному нічному Нікополю о 01.30 та 2.55.

Загиблих та постраждалих не було, але ворог пошкодив близько 50 житлових будинків, лінії електро- та газопостачання, сонячні панелі, техніку підприємств.

"ЗСУ протягом ночі наносило ворогу вогневе ураження. Є інформація про знищення живої сили і техніки окупантів", - додав він.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Арестович назвав три ймовірних цілі російських військ під Херсоном.

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