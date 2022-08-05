Били з різної зброї, зокрема, "Ураганів".

Цієї ночі обстрілі на Дніпропетровщині лунали весь час. Росіяни поцілили у два райони області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Російська армія накрила вогнем два райони - Нікопольський та Криворізький. Били з різної зброї. По Нікополю ворог двічі поцілив з "Градів". У місто прилетіло 40 реактивних снарядів Пошкоджені до 10 приватних будинків та господарських споруд. Сталося загоряння на місцевому підприємстві - знищений автобус та кілька автівок", - сповістив він.

За словами голови ОВА, людей, на щастя, не зачепило.

Крім цього, ворог скерував ракету X-59 на Мирівську громаду (40 кілометрів від Нікополя в бік адмінкордону з Запорізькою областю).

"Є руйнування житла. Виведений з ладу газовід. Попередньо, без постраждалих", - зазначив Резніченко.

Били й по Криворізькому району.

"Ударили з "Ураганів" та ствольної артилерії. Під ворожий вогонь потрапили Карпівська та Зеленодольська громади. Люди неушкоджені", - резюмував очільник обладміністрації.

Як писав УНІАН, 4 серпня окупанти накрили з "Ураганів" Криворізький район Дніпропетровської області, поранено жінку.

3 серпня стало відомо, що окупанти двічі накрили вогнем Криворізький район - завдали удари з "Ураганів" касетними снарядами по Зеленодольській громаді. У результаті обстрілу був поранений 73-річний чоловік, пошкоджено десятки будинків.

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