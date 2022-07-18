На Одещині дві ворожі ракети влучили в об'єкт військової інфраструктури.
Про це журналістам повідомили в оперативному командуванні "Південь".
"По Одещині об 11:00 нанесено ракетний удар. Трьома літаками Су-35 з акваторії Чорного моря випущено 4 ракети повітряного базування. Одну ракету збито над морем. Дві влучили в об'єкт військової інфраструктури. Триває гасіння пожежі",- йдеться у повідомлені.
Як зазначається, ще одна влучила в міст через Дністровський лиман, який ворог продовжує нищити з квітня, відколи міст і не функціонує. Постраждалих нема.
Нагадаємо, станом на понеділок, 18 липня, у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають два ворожі носії оперативно-тактичних ракет "Калібр".
17 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що супротивники вже запустили по українській території понад три тисячі крилатих ракет.
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