В Азовському морі морські комунікації продовжують контролювати шість кораблів та катерів супротивника.

Станом на понеділок, 18 липня, у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають два ворожі носії оперативно-тактичних ракет "Калібр".

У Середземному морі знаходяться два носії "Калібрів" супротивника та два ракетних крейсера, повідомив у Telegram спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, посилаючись на відомості Воєнно-морських сил Збройних сил України.

"…Азовське море: морські комунікації продовжують контролювати шість ворожих кораблів та катерів", - додав речник.

Нагадаємо, російські окупанти вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого, і Кремль не оголошував війну. Супротивники не раз обстрілювали військові та цивільні об'єкти ракетами "Калібр", були жертви та постраждалі.

17 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що супротивники вже запустили по українській території понад три тисячі крилатих ракет.

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