Через обстріл у місті Миколаївка почалися перебої з водопостачанням.

Зранку окупанти обстріляли Слов'янську ТЕС, пошкоджено обладнання на території станції.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Слов'янську ТЕС обстріляли російські окупанти сьогодні зранку. Пошкоджено обладнання на території станції. Пожежу, що здійснялася від обстрілу, зараз приборкують рятувальники", - розповів він. Відео дня

За словами Кириленка, через обстріл у місті Миколаївка почалися перебої з водопостачанням.

"Окупанти навмисне цілять по інфраструктурним об'єктам області, намагаючись нанести якомога більшої шкоди передусім мирному населенню", - наголосив голова ОВА.

Як повідомляв УНІАН, за даними Генерального штабу ЗСУ, за минулу добу ворог здійснив обстріли із танків, мінометів та артилерії: на Харківському напрямку, зокрема і з території Росії, на Слов'янському, Краматорському, Бахмутському напрямках.

За словами міського голови Слов'янська Вадима Ляха, контрнаступ Збройних сил України та звільнення більшої частини Харківської області не призвели до зменшення обстрілів Слов'янська Донецької області російськими окупантами. Інтенсивність ворожих обстрілів міста залишається великою.

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