Окупанти завдали ударів по школі та житловому будинку у Слов'янську.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє мер Слов'янська Вадим Лях.
"У нас знову недобрий ранок. Два влучання. Черевківка, 4-та школа. На щастя, без жертв. Вул. Торська, будинок 43. "Склався" під'їзд. Під завалами можуть бути люди. Ведуться рятувальні роботи", - повідомив він.
За словами мера, кількість постраждалих наразі невідома. Від ударної хвилі пошкоджено й сусідні будинки.
Нагадаємо, за словами радника міністра внутрішніх справ Вадима Денисенка, ризик захоплення російськими військами Луганської області дуже високий. Водночас окупувати Донецьку область складніше.
Раніше в Американському інституті вивчення війни повідомляли, що російські війська продовжують спроби оточити Лисичанськ, ведучи наступальні дії на південь і південний захід від міста.
Як повідомляв УНІАН, за минулу добу ворог завдав понад 7 ракетних та 25 авіаційних ударів по Україні.