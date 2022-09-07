Під завалами будинку можуть перебувати люди, ведуться рятувальні роботи.

Окупанти завдали ударів по школі та житловому будинку у Слов'янську.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє мер Слов'янська Вадим Лях.

"У нас знову недобрий ранок. Два влучання. Черевківка, 4-та школа. На щастя, без жертв. Вул. Торська, будинок 43. "Склався" під'їзд. Під завалами можуть бути люди. Ведуться рятувальні роботи", - повідомив він.

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За словами мера, кількість постраждалих наразі невідома. Від ударної хвилі пошкоджено й сусідні будинки.

Нагадаємо, за словами радника міністра внутрішніх справ Вадима Денисенка, ризик захоплення російськими військами Луганської області дуже високий. Водночас окупувати Донецьку область складніше.

Раніше в Американському інституті вивчення війни повідомляли, що російські війська продовжують спроби оточити Лисичанськ, ведучи наступальні дії на південь і південний захід від міста.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу ворог завдав понад 7 ракетних та 25 авіаційних ударів по Україні.

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