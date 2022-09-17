Йдеться про Бахмут, Зайцеве, Авдіївку, Миколаївку Другу та Новомихайлівку.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів і завдали їм втрат в районах п'яти населених пунктів.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

"За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника, завдавши йому втрат, в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Авдіївка, Миколаївка Друга та Новомихайлівка", - мовиться у дописі.

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Зазначається, що окупанти продовжують зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні тимчасово захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках.

Вони обстрілюють позиції українських військ уздовж лінії зіткнення, проводять заходи щодо перегрупування військ на окремих напрямках, вводять резерви та ведуть повітряну розвідку.

Загроза авіаційних та ракетних ударів залишається по всій території України.

"Противник продовжує завдавати ударів по помешканнях мирних жителів та об'єктах цивільної інфраструктури, порушуючи закони та звичаї ведення війни і норми Міжнародного гуманітарного права. За минулу добу ворог завдав 4 ракетні, 24 авіаційних удари та здійснив 72 обстріли із систем реактивної артилерії", - наголошується у дописі.

Так, від авіаційних, ракетних ударів та застосування реактивних систем залпового вогню постраждала інфраструктура понад 58 населених пунктів. Зокрема це Харків, Золочів, Дружківка, Сіверськ, Закітне, Нью-Йорк, Веселянка, Мар'їнка, Красногорівка, Полтавка, Малі Щербаки, Мирне, Велике Артакове, Кривій Ріг, Нікополь, Ольгівське, Запоріжжя, Оріхів, Миролюбівка, Очаків та Сухий Ставок.

Водночас на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснив обстріли із озброєння танків, мінометів та артилерії: на Харківському напрямку, зокрема і з території Росії, - в районах населених пунктів Кудіївка, Гоптівка, Стрілеча, Вільхуватка, Анискине, Синьок, Кам'янка, Пристін та Дворічна; на Слов'янському напрямку - в районі населених пунктів Гороховатка та Бахтин.

На Краматорському напрямку - це Крива Лука, Пискунівка, Райгородок, Старий Караван, Миколаївка, Дронівка, Роздільне, Сіверськ, Верхньокам'янське, Святогірськ, Соснове, Олександрівка та Яремівка; на Бахмутському напрямку - це Білогорівка, Роздолівка, Виїмка, Одрадівка, Соледар, Миколаївка Друга, Бахмут, Бахмутське, Яковлівка, Весела Долина, Веселе та Майорськ.

"На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних дій не проводив. Від вогню артилерії противника постраждали Авдіївка, Веселе, Опитне, Нетайлове, Зелене Поле, Полтавка та Новопіль", - констатували у Генштабі.

На Південнобузькому напрямку окупанти здійснювали обстріли по лінії зіткнення: вогневого впливу зазнали понад 26 населених пунктів.

Як повідомляв УНІАН, кількість ліквідованих окупантів в Україні перевищила 54 тисячі. Протягом 15 вересня ЗСУ усунули 200 ворогів. Наші бійці також перетворили на металобрухт понад 50 одиниць техніки противника.

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