Зараз точаться бої за контроль над трасою Лиман-Бахмут, ворог намагається захопити Лисичанськ, щоб згори обстрілювати Сєверодонецьк.

На Луганщині ворог зосередив свої атаки на кількох напрямках.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі інформаційного марафону.

"Вони намагаються перерізати трасу Лиман-Бахмут у двох місцях - з боку Попасної та Білогорівки. Головне завдання у них зараз - це перекрити трасу і взяти Лисичанськ. Тоді вони з гори зможуть вільно обстрілювати Сєверодонецьк", - сказав він.

Але, зазначив Гайдай, ворог деморалізований після невдач з переправою через Сіверський Донець у Білогорівці.

"Крім того, їм скоротили виплати, їм вже виплачують не за повний місяць підвищену зарплатню. Тільки за ті години й дні, коли вони на передовій. Починається бунт з приводу фінансів", - розповів очільник Луганщини.

"Наразі тримаємо лінію оборони Білогорівка, навіть зачищаємо вже на тому боці річки. Українські військові тримають лінію оборони у Комишувасі, біля Попасної. Лисичанськ повністю наш, Сєверодонецьк повністю наш. Околиці Рубіжного пройти загарбники не можуть. Воєводівка також не їхня - як тільки вони туди заходять, вони мруть і техніку втрачають. І сьогодні ЗСУ зачистили Щедрищево та зайняли там нормально оборону", - додав голова Луганської ОВА.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Спочатку противник бомбив військові об'єкти, а потім атакував мирне населення.

Голова Одеської обласної Військової адміністрації Максим Марченко заявив, що армія РФ щодня зазнає втрат на війні в Україні, щоб їх компенсувати, російське командування готується відправляти в бій "московських мажорчиків".

Станом на 13 травня в українські військові ліквідували 26, 9 тисячі російських окупантів.

Крім того, в Пентагоні заявили, що українська артилерія зриває наступ російської армії на Донбасі.

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