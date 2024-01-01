Перша успішна атака українських морських дронів застала загарбників зненацька і посіяла паніку серед них.

Перша спроба бойового застосування українських морських дронів у вересні 2022 року провалилася. Але друга спроба, яка відбулася у ніч проти 29 жовтня, була успішною. Тоді через паніку росіяни навіть примудрилися обстріляти власний флагман, пише "Українська правда" із посиланням на джерела.

Тоді на рейді поблизу Севастополя перебував російський фрегат "Адмірал Макаров", який став флагманом Чорноморського флоту РФ після затоплення "Москви".

"Макаров" ішов середнім ходом, не чекаючи атаки. Один український дрон зумів вибрати правильну траєкторію руху і врізався фрегату в правий бік. Команда "флагмана" виявилась абсолютно не готовою до атаки й у паніці взяла курс на Севастопольску бухту", – пише УП.

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Ще два надводні дрони теж намагалися атакувати фрегат, але не могли його наздогнати.

Інша група дронів змогла прорвалася у Стрілецьку бухту Севастополя, але росіяни відреагували миттєво і почали стріляти. Тоді на шляху українських дронів опинився тральник "Іван Голубець", який вдалося атакувати. Інші дрони в цей момент вразили нафтоналивну станцію.

"Поки йшов цей бій, підбитий "Адмірал Макаров" з моря саме допливав до Стрілецької бухти. Російська берегова артилерія, не розібравшись, робить залп по своєму ж флагману. Правда, одного зворотного залпу з палубного озброєння виявилось досить, щоб швидко привести берегових до тями", – пише УП.

А доки окупанти обстрілювали одне одного, решта дронів прорвались у головну бухту Севастополя. Попри протидію російського РЕБу, один з дронів вдалося "припаркувати" між двома сторожовими кораблями "Ладний" та "Адмірал Ессен" і підірвати. І хоча обидва отримали пошкодження, на жаль вони були незначні.

"Це була перша в історії дистанційна морська операція. Надводні дрони отримали бойове хрещення. Але саме тоді ми зрозуміли, що вони мають бути більшими і нести більше вибухівки, щоб це було ефективне ураження", – розповідає УП один з розробників.

Операції із застосуванням українських морських дронів

Як писав УНІАН, перша спроба бойового застосування українських морських дронів провалилася через відсутність супутникового зв’язку "Старлінк" навколо Криму. На жаль, це з’ясувалося безпосередньо під час операції, а Ілон Маск відмовився оперативно увімкнути зв’язок.

Вже у 2023 році Україна не мала подібних проблем, а одна з найуспішніших атак дісталася аж порта Новоросійськ. Тоді українські дрони сильно пошкодили ВДК "Оленегорский горняк". Ця атака остаточно закрила для росіян західну частину Чорного моря і розблокувала зерновий коридор.

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