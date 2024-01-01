За 70 кілометрів від цілі зник зв'язок "Старлінк".

У вересні 2022 року Україна вперше спробувала застосувати морські дрони проти російських суден в Севастопольській бухті, проте атака зазнала невдачі, оскільки за 70 км від цілі зник зв'язок із "Старлінками" мільярдера Ілона Маска.

Як пише УП з посиланням на свої джерела, в ніч атаки з 16 на 17 вересня 2022 року у захищеному бункері за просуванням морських дронів стежили голова Служби безпеки України Василь Малюк і командувач Військово-морських сил віцеадмірал Олексій Неїжпапа, віцепрем'єр Михайло Федоров та ідеолог всієї програми надводних дронів бригадний генерал військової контррозвідки СБУ з позивним "Хантер".

За словами "Хантера", це були перші зразки морських дронів, тоді частина з них втопилися в морі або самопідірвались по дорозі в Севастопольську бухту. Однак 5 бортів, кожен із яких ніс по 108 кілограмів тротилу, таки пробилися через хвилі й наближалися до Севастополя.

Відео дня

"70 кілометрів нам залишалось до фрегата "Адмірал Макаров". Всі в напруженні, що от ми його атакуємо. І тут – нам вирубають зв'язок. Ілон Маск виключив "Старлінки", через які ми керували дронами", - розповідає один із учасників операції.

За його словами, віце-прем’єр Федоров намагався його переконати, але Маск не слухав.

"Наші теж через свої канали намагались вирішити ситуацію, але американці сказали, що це, мовляв, приватна компанія, ми не можемо на них тиснути", - розповів учасник операції.

Після цього команда спробувала повернути дрони назад на базу, проте допливли тільки два борти, але навіть вони дали неоціненну інформацію – "по зв'язку, по навігації, по корпусу і так далі".

Один із розробників розповів, що в СБУ та ВМС – працювала ціла військова лабораторія, яка все вивчила, врахувала і уже через місяць, у жовтні, вдалося вдарити по російських цілях у бухтах Севастополя.

Скандал із відключенням Starlink над Кримом

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня вибухнув гучний скандал через повідомлення, що в минулому році Ілон Маск зірвав спецоперацію українських спецслужб у Криму. За даними особистого біографа Маска, коли українські морські дрони мали атакувати російський флот у Криму, Маск буцімто навмисне вимкнув супутниковий зв’язок над півостровом, боячись, що атака призведе до різкої ескалації війни.

Сам Маск стверджував, що Starlink взагалі ніколи не працював над територією Криму, оскільки щодо півострову діють американські санкції. За його словами, він отримав екстрений запит на увімкнення супутникового зв’язку у цьому районі, коли операця вже почалася, але відмовився задовольнити цей запит.

Вас також можуть зацікавити новини: