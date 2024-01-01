Західні партнери намагалися стримати Україну від операції, що перевернула ситуацію в Чорному морі.

Атака українських морських дронів на порт Новоросійськ у серпні 2023 року мала величезну важливість для відновлення роботи "зернового коридору". Однак західні партнери України були незадоволені цією атакою, пише "Українська правда" з посиланням на свої джерела.

Відзначається, що відразу після свого виходу з "зернової угоди" в липні 2023-го Росія негайно почала активно бити ракетами і дронами по українських морських портах.

"Україна знову опинилася в морській блокаді. Однак, за даними нашого видання, Київ передбачав такий сценарій і вже мав свій план, як з цієї блокади виходити", – пише УП.

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Як стверджують джерела, в липні за участю президента Володимира Зеленського відбулася нарада, на якій було поставлено два ключові завдання – забезпечити роботу зернового коридору і відігнати та за можливості знищити всі російські кораблі-ракетоносці. Для виконання першого завдання було вирішено показати агресору, що його власні порти теж уразливі.

Для атаки на порт Новоросійська був використаний новий морський дрон "Мамай", розроблений СБУ. Він має дещо меншу бойову частину, ніж дрон SeaBaby – 450 кілограмів. Але завдяки цьому він має високу швидкохідність і здатний дістатися майже до будь-якої точки в Чорному морі.

Ціллю "Мамая" став великий десантний корабель "Оленегорский Горняк", який вдалося вразити в ніч на 4 серпня в порту Новоросійська. Саме туди Росія відвела більшу частину своїх кораблів, що раніше базувалися в Криму.

Через тиждень ще один "Мамай" вразив танкер "Sig", який використовувався для потреб Міноборони РФ. Як зазначає УП, так Росія отримала пряме послання, що удари по портах можуть бути обопільними.

Експерти підрахували, що дві атаки по Новоросійському порту принесли росіянам збитки в сотні мільйонів доларів. Але не тільки Росія була незадоволена атакою, адже саме через Новоросійськ йде легальний експорт казахської нафти, яку купують зокрема США.

"Гра України йшла на дуже високих ставках, керівництво країни, за даними УП, отримувало "застереження" від партнерів на всіх рівнях. Але ця гра спрацювала. Росія послабила тиск, і 10 серпня Україна змогла оголосити свій власний, без Москви, тимчасовий морський коридор", – резюмує УП.

Робота зернового коридору - останні новини

Як писав УНІАН, 17 липня Росія офіційно відмовилася продовжувати свою участь у так званій "зерновій угоді", в рамках якої країна-агресор зобов'язувалася не перешкоджати експорту зерна з України. Відразу після цього росіяни почали активно бомбити ракетами і дронами-камікадзе українські морські порти, задіяні в експорті зерна.

Однак заблокувати експорт зерна агресору не вдалося. За словами міністра інфраструктури України Олександра Кубракова, з серпня 2023 року через оновлений "зерновий коридор", який працює вже без гарантій Росії, пройшли понад 400 суден, які експортували близько 13 млн тонн української агропродукції.

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