Наразі тривають інтенсивні бойові дії.

Російські окупаційні війська перекидають свої резерви під Бахмут Донецької області. Вони намагаються перешкодити українським військовим розвинути наступ і пройти на північ від міста.

Про це повідомив начальник прес-служби Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі національного телемарафону. Він зазначив, що на тому напрямку зараз тривають інтенсивні бойові дії.

За словами Євлаша, росіяни застосовують в районі Бахмута контрнаступальні підрозділи, "щоб не дати нам розвинути наш наступ, не вийти на оперативний простір і не звільнити цей фланг".

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"Він застосовує всі свої наявні сили і резерви, оскільки розуміє, що втрата цього флангу ще може обернутися для нього досить різними наслідками", – додав начальник прес-служби Cхідного угруповання військ.

Євлаш додав, що Сили оборони намагаються завдати окупаційним військам максимальної поразки.

Війна в Україні: ситуація на фронті

За минулу добу, за даними Генштабу ЗСУ, сталося 50 бойових зіткнень. Зокрема, 12 атак відбили українські захисники на Мар'їнському напрямку – в районі Мар'їнки, Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області.

Також росіяни намагалися штурмувати на Куп'янському, Лиманському, Авдіївському, Шахтарському напрямках.

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