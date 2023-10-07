Ворог намагався штурмувати також на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському, Шахтарському напрямках.

Найбільше російські війська сьогодні атакували на Мар’їнському напрямку. Сили оборони України відбили там 12 атак в районах Мар’їнки, Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області.

За даними Генерального штабу ЗСУ, загалом цієї доби відбулось вже 50 бойових зіткнень. Ворог намагався штурмувати також на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському, Шахтарському напрямках.

Зокрема, на Куп’янському напрямку наші захисники відбили 10 атак ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області; на Лиманському напрямку Сили оборони відбили 5 атак ворога в районі Макіївки Луганської області; на Авдіївському напрямку Сили оборони відбили всі атаки ворога біля Авдіїївки та Первомайського Донецької області.

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На Шахтарському напрямку під щільним вогнем артилерії та авіаційними ударами наші захисники відбили 8 атак ворога в районі Водяного Донецької області. Противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в східніше Золотої Ниви Донецької області.

На Бахмутському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів поблизу Кліщіївки та Нью-Йорка Донецької області, цієї доби не проводили атак. Ворог застосував авіацію й на низці інших напрямків.

У Генштабі зазначають, що Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, сьогодні командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомив, що на Таврійському напрямку українським захисникам та захисницям вдалося просунутися північніше Копанів та Новопрокопівки.

На цьому напрямку втрати ворога різко зросли, зокрема вдалося знищити реактивну систему залпового вогню БМ-27 "Ураган". За його словами, загалом за добу ЗСУ знищили 52 одиниці військової техніки противника на цьому напрямку. Також вдалося ліквідувати 338 російських загарбників.

Загалом, за минулу добу українські військові відправили до пекла 610 російських терористів. Таким чином з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні понад 281,7 тисяч своїх військових. Також ліквідовано загалом вже понад 39,3 тисячі одиниць різноманітної техніки та озброєння противника.

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