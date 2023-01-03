РФ продовжує вчиняти терористичні акти на території України.

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що російські окупанти підірвали електростанцію у Бериславі. Про це він написав у своєму Twitter:

"У Бериславі (Херсонська область) росіяни відступили та навмисне підірвали електростанцію".

Резніков наголосив, що знищення об'єктів критичної інфраструктури - терористичний акт. Але це не зупиняє російських загарбників.

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Обстріли Херсонської області

Після визволення Херсона і всього правобережжя Херсонської області в листопаді росіяни не одразу наважилися на обстріли цієї території після перебазування на лівий берег. Одна через кілька тижнів почали запекло обстрілювати місто та область.

Найбільш масований обстріл Херсона відбувся на Святвечір Різдва 24 грудня - 10 людей загинули, 68 були поранені.

2 січня 2023 року росіяни обстріляли з танка центр міста Берислав на правому березі Дніпра в Херсонській області. П'ятеро людей отримали поранення.

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