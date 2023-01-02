Обстріл вівся з протилежного берега Дніпра – з окупованої Каховки.

Росіяни обстріляли з танка центр міста Берислав на правому березі Дніпра в Херсонській області. П'ятеро людей отримали поранення. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Сьогодні зранку росіяни атакували центр Берислава – обстріляли міський ринок. Імовірно, вогонь вівся з танку зі сторони тимчасово окупованої Каховки", – написав він у своєму Телеграм.

За даними влади, в результаті цього обстрілу поранення отримали п'ять осіб. Причому троє - у важкому стані; їх планують евакуювати до Херсона для надання необхідної медичної допомоги.

Відео дня

Обстріли Херсонської області

Після визволення Херсона і всього правобережжя Херсонської області в листопаді росіяни кілька днів утримувалися від обстрілів цієї території. Однак незабаром визволені райони почали обстрілювати навіть інтенсивніше, ніж інші прифронтові зони.

Найбільш масований обстріл Херсона відбувся у Святвечір Різдва 24 грудня. Тоді при обстрілі центральної частини міста загинули 10 осіб, 68 отримали поранення.

Також обстріли визволеної території Херсонщини росіяни активізували напередодні Нового року. Загалом нанесено близько 40 ударів.

Вас також можуть зацікавити новини: