Кількість загиблих становить 10 осіб.

Внаслідок обстрілу окупантами Херсону, кількість поранених зросла до 68 осіб.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram.

"Станом на зараз відомо про 68 постраждалих внаслідок сьогоднішньої атаки російських окупантів на Херсонщину. У Херсоні російська армія вбила 10 людей", - зазначив він.

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Голова ОВА закликав мешканців Херсонської області евакуюватися в більш безпечні райони.

Нагадаємо, раніше голова ОВА повідомив, що кількість загиблих внаслідок обстрілу Херсона зросла до 10. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що у постраждалих проникаючі поранення в живіт, поранення голови різного ступеня, поранення очей, ампутації нижніх кінцівок.

Обстріл Херсона 24 грудня

24 грудня вранці росіяни обстріляли центр Херсона. Спочатку повідомлялося, що поранення отримали 35 осіб, 8 загинули.

Пізніше радник мера міста Роман Головня розповів, що ситуація в Херсоні після російського обстрілу залишається важкою. За його словами, обстрілу піддалися місця масового скупчення людей - ринок, супермаркет.

Президент України Володимир Зеленський назвав обстріл Херсона напередодні Різдва терором.

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