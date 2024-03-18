Цілком ймовірно пауза пов’язана з відповідальним для окупантів етапу - псевдовиборів Путіна.

Росія не відмовилась від проведення масованих ракетних ударів по Україні і пауза, цілком ймовірно, пов’язана з відповідальним для країни-агресорки етапом - псевдовиборами президента країни.

Про це сказала керівник Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, коментуючи інформацію, що сили ворога, у тому числі авіація, вже тривалий час повністю готові для такої атаки, але не здійснюють її.

"Ми ретельно відстежуємо активнісь і стратегічної авіації в тому числі. І розуміємо, що певним чином пауза пов’язана з тим, що немає в повітрі літака типу А-50 - нема навідника, розвідувальногоцентру", - зауважила Гуменюк, нагадавши, що останні "операції" російської авіації були "не дуже активними і не дуже результативними".

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"В результаті літакопаду, який влаштували сили оборони України для авіаціїї росіян, це також дуже небезпечна операція наступного разу. Але тим не менше, вони не відмовились від проведення масованих ракетних ударів, тому що це основна перевага, яку вони мають і основні перемоги, які вони підсовують своєму диктаторові", - підкреслила вона.

За словами Гуменюк, ця ситуауція наразі перебуває на особливому контролі і ретельно відстежується.

"Треба враховувати, що кожне попередження про небезпеку – це може бути дуже активна авіація ворога. Може бути залучення в тому числі і ракетоносіїв (у морі), тому що вони там є, вони сопряджені. Але завтра буде 4 тижні як вони не виходили на чергування. І цілком ймовірно така пауза може бути виправдана завершенням цього відповідального для них етапу ("виборів Путіна"). І подальшим посилення агресії, терора", - сказала Гуменюк.

Втрати окупантів

Як повідомляв УНІАН, Гуменюк вже зауважувала, що небезпека російських ракетних обстрілів з моря нікуди не зникла. За її словами, ракетоносії продовжують перебувати в акваторії Чорного моря, хоч і заведені в пункт базування і понад три тижні не застосовувалися на бойовому чергуванні, але загроза від них нікуди не поділася. І треба завжди пам'ятати, що вони здатні застосувати озброєння навіть з бухти, хоча це суперечить навіть заходам безпеки відносно їх же екіпажів.

Міністерство оборони України повідомляло, що у лютому Повітряні Сили Збройних сил України збили 13 російських літаків - знищено десять ворожих винищувачів-бомбардувальників Су-34, два винищувачі Су-35 і один літак далекого радіолокаційного виявлення й управління А-50.

Після цього російський "літакопад" не припинивя. Вже 2 березня стало відомо, що з початку лютого знищено вже 15 ворожих літаків. Із цієї кількості 12 одиниць – саме літаки Су-34 і це біля 10% від їхньої кількості станом на 2021 рік.

Начальник прес-служби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш зауважив, що попри велику кількість знищених за останні дні літаків, Росія повністю не припиняє використовувати свою тактичну авіацію.

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