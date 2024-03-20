Найбільше атак відбито на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Російські окупанти продовжують спроби прорвати оборону Збройних сил України, протягом доби на фронті зафіксовано 67 бойових зіткнень. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

Зокрема, на Сіверському та Слобожанському напрямках ворог посилює обстріли прикордонних пунктів Сумської, Харківської та Чернігівської областей з авіації та артилерії.

На Лиманському напрямку відбито 10 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка, Золотарівка Луганської області та Ямполівка, Терни, Роздолівка, Веселе Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону українських військ.

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На Бахмутському напрямку відбито 5 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку відбито 11 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Тоненьке, Первомайське, Нетайлове, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 18 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 5 разів, за підтримки авіації, атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області.

На Херсонському напрямку протягом доби ворогом здійснено 3 атаки на позиції наших військ на лівому березі Дніпра.

Удари ЗСУ по окупантах

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по складу боєприпасів противника.

У свою чергу ворог завдав 2 ракетних та 54 авіаційних удари, здійснив 41 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ситуація на фронті - що відомо

Російська армія за минулу добу кілька разів атакувала позиції українських захисників на Запоріжжі та Херсонщині, але втративши десятки солдатів, повернулася на свої позиції. У всіх випадках ворог діяв групами, кількість кожного з яких - до відділення. Атаки відбувалися без підтримки бронетехніки.

Раніше аналітики DeepState заявили, що російські загарбники просунулися в районі населених пунктів Вербове та Орлівка. Водночас, за словами голови Об’єднаного координаційного центру Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк, В районі Роботиного на Запорізькому напрямку ситуація динамічна, але це нормальний розвиток бойових подій. За її словами, на таких відкритих площинах, як цей регіон, дійсно лінія зіткнення досить рухлива. І зміна позицій може відбуватися навіть протягом однієї доби - на кілька десятків метрів.

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