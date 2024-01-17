В районі Авдіївки ворог намагається просуватись з нового напрямку.

Російські окупаційні війська перейшли в новий наступ під Авдіївкою та Бахмутом.

Експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке заявляє, що приблизно три тижні з кінця грудня РФ не проводила активних дій на сході України. Зараз загарбники знову намагаються атакувати.

За словами аналітика, судячи з одного з відео, напередодні під покровом хуртовини колона російських танків та БМП наступала на Авдіївку з північного сходу з-під Красногорівки. Росіяни змогли дійти до оборонної лінії ЗСУ поблизу Авдіївського кар'єру, але чим закінчився бій не вказується.

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Як відомо, раніше окупанти намагалися взяти Авдіївку з північного заходу в районі Степового, з південного заходу поблизу Північного та з південного сходу з боку Донецька. Нещодавня атака з північного сходу стала дещо новим напрямком штурму.

"Під Бахмутом ЗС РФ використовують зруйноване місто як вихідну точку для просування на захід на позиції ЗСУ. Днями в наступ там перейшли російські танки та БМП. Незважаючи на кілька рівнів протидронного захисту, російську бронетехніку знищили українські безпілотники-камікадзе, атаку було відбито", - додає Рьопке.

Війна в Україні - новини з фронту

Військовий експерт, полковник запасу і колишній спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов. вважає, що війна, яку Росія розвʼязала проти України, набуває обрисів війни четвертого покоління. На полі бою насамперед працюють безпілотні системи, розвідка, використовуються засоби високоточного ураження. І коли ці фактори обʼєднані в одну мережу, це є основою для отримання переваги на передовій.

Наразі ситуація довкола Авдіївки дуже напружена, але контрольована. Російські окупанти постійно намагаються штурмувати та "сунуть" на українських військовослужбовців.

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