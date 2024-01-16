Він стверджує, що у росіян є розуміння того, що час не чекає і грає не на їхню користь щодо захоплення Авдіївки.

Військовий та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів, що Путін хоче показати своєму суспільству помсту за знищені літаки над Азовським морем.

За його словами, окупанти провели перегрупування військ і певні ротаційні дії.

"Тому, що Путін надав завдання зайняти Авдіївку, щоб погасити хвилю невдоволення в російському суспільстві у рамках крайніх подій з літаками РФ. Путін поспішає продемонструвати якусь перемогу або активізацію, щоб російське суспільство сприйняло помсту за "братів вічного польоту". І командування на цьому напрямку теж це розуміє. Цей симбіоз подій і змушує їх активно наступати на Авдіївському напрямку", - сказав Тимочко телеканалу "Еспресо".

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Він стверджує, що у росіян є розуміння того, що час не чекає і грає не на їхню користь щодо захоплення Авдіївки. Також в РФ наближаються президентські вибори.

"Авдіївка розташована на стику сходу й півдня, і це загроза для російського військового контингенту Донецького напрямку. Також це може для них перетворитися й проблемою Маріуполя. Усі ці події й пов'язані з активізацією агресора на Авдіївському напрямку, щоб заспокоїти Путіна після їхніх втрат у повітряному просторі. Але казати, що росіяни десь закріплюються ще зарано", - додав військовослужбовець.

Збиття російських літаків над Азовським морем

14 січня українські військові знищили російський літак А-50. Сталося це в зоні акваторії Азовського моря. Поразку борту підтвердив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, висловивши подяку Повітряним силам за відмінно сплановану операцію.

Російські війська минулої доби створили певне напруження у повітрі для того, щоб відвести увагу від втрати літаків. Про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк. Вона зазначила, що найбільший ефект від збиття ворожих літаків, зокрема, морально-психологічний.

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