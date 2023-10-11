Росіяни намагаються оточити Авдіївку, але, як зазначають аналітики, навряд чи це їм вдасться із наявними в цьому районі силами.

Російські війська 9 жовтня розпочали локалізовані наступальні операції в районі Авдіївки Донецької області та на південний захід від Оріхова на заході Запорізької області, які, ймовірно, мають на меті відвести українські сили від району Роботиного.

"Український Генштаб підтвердив, що до трьох російських батальйонів здійснили атаку в напрямку Авдіївки, і ISW спостерігала кадри боїв у цьому районі, але ISW не спостерігала жодних підтверджень російських просувань на момент написання цієї статті", - йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

Зазначається, що російські наступальні операції в районі Авдіївки мають на меті оточення українських військ в Авдіївці та захоплення міста.

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Водночас, як зазначають в ISW, успішне оточення Авдіївки, одного з найбільш сильно укріплених районів лінії фронту в Донецькій області, ймовірно, вимагатиме більше сил, ніж Росія зараз виділяє на напрямку Авдіївка-Донецьк. Загалом російські війська розгорнули тут сили армійського корпусу "ДНР" та додаткові добровольчі формування, які "значною мірою постраждали від командної культури та напруженості з регулярними російськими частинами". Крім того, ISW не помітила жодного нещодавнього посилення Росією цього напрямку.

"Російські війська також проводили жорсткі наступальні операції для відносно мінімальних територіальних здобутків поблизу Авдіївки протягом останніх півтора років війни, і російське військове командування, ймовірно, усвідомлює, що спроба захопити Авдіївку вимагатиме більше та якісніших підрозділів, ніж на даний момент розгорнуто в цьому районі", - зазначають аналітики.

В ISW зазначають, що посилення російських наступальних операцій в районі Авдіївки та Жереб’янок збігається з іншими локалізованими наступальними зусиллями в Луганській області та на сході Запорізької області, і всі вони, ймовірно, спрямовані на фіксацію українських сил і перешкоджання українському командуванню перекинути резерви на критичні ділянки фронту на заході Запорізької області.

Ситуація на фронті

Як повідомляв Генштаб, росіяни силами до трьох батальйонів за підтримки танків та броньованих машин активізували наступальні дії в районах Авдіївки, Тоненького, Кераміка та Первомайського Донецької області.

Водночас, Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку та наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку. Там ЗСУ завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

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