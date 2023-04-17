Окупанти хочуть використати емоційно чутливу тему, щоб сформувати недовіру до рішень військового керівництва України.

Російські окупанти здійснюють чергову інформаційно-психологічну операцію (ІПСО), поширюючи фейкові цифри щодо втрат України у боях за Бахмут.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, метою росіян є формування недовіри до рішень військового керівництва України.

"Сьогодні ворог інформаційно робив акцент на наших втратах, в тому числі у боях за Бахмут та у передмісті. Мета - використати емоційно чутливу тему, щоб сформувати недовіру до рішень військового керівництва і перекласти провину за вбитих українців з себе на нас", - написала вона.

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Маляр зазначила, що росіяни поширюють фейкові цифри українських втрат, показують українські кладовища і "нашими словами про них переказують, як нібито в нас байдуже ставляться до тіл загиблих".

Заступник міністра вважає, що це один "марно створений російський наратив", бо кричущі факти війни неможливо перебити перекручуванням реальності у соцмережах чи ЗМІ.

Вона наголошує, що кожна смерть українського військового або цивільного - це прямий наслідок російської агресії.

"Бо у ворога є вибір - він може забратись з української землі, а в України вибору немає - ми захищаємо свою державу", - підкреслила вона.

За словами Маляр, втрати ворога "неспівмірно вищі". Водночас вона нагадала, що ціна свободи України висока - це загиблі герої, а тому буде завершено те, що не встигли зробити ці воїни - ворога буде знищено і українські землі буде звільнено.

Війна в Україні - ситуація в Бахмуті

Як повідомляв УНІАН, останні кілька місяців найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар'їнку. На цих напрямках щодня українські військові відбивають десятки ворожих атак.

Сьогодні, 17 квітня, 93-я бригада Холодний Яр повідомила, що українські бійці продовжують битися за Бахмут, тривають криваві вуличні бої. Сили оборони завдають максимальної шкоди ворогу і не пропускають окупаційні війська далі у бік Часового Яру та Костянтинівки.

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