Російські окупанти поширюють наратив, нібито українське військове командування не шкодує життя військових.

У Міністерстві оборони розповіли про чергову інформаційно-психологічну операцію росіян щодо Бахмута.

"Сьогодні російські ІПСО знову сконцентрувались на темі Бахмута і запускають всі один наратив - нібито українське військове командування не шкодує життя військових. Це вже не вперше, коли росіяни забирають собі наші тексти про них і видають за власні", - повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За словами заступниці міністра, мета таких російських вкидів - підірвати довіру до рішень нашого військового командування та спровокувати невдоволення українського суспільства.

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"Насправді ж цифри і факти говорять самі за себе. Втрати росіян у Бахмуті в рази вищі. Бувають дні, коли різниця сягає 10-ти разів. Не шкодують людей ті, хто дає команду наступати на нашу землю і хто сконцентрував у Бахмуті найбільші свої зусилля, аби будь-якою ціною взяти місто під контроль. Ми ж натомість обороняємось і зупиняємо ворога від просування вглиб території. На жаль - це війна, і без втрат оборона неможлива", - наголосила Маляр.

Вона підкреслила, що збереження життя бійців - приоритет українського військового командування, і саме цим військові не раз пояснювали ухвалені під час публічних комунікацій рішення.

Ситуація у Бахмуті

Як повідомляв УНІАН, останні кілька місяців найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар'їнку. На цих напрямках щодня українські військові відбивають десятки ворожих атак.

Зокрема, Маляр зазначала, що окупанти щодоби здійснюють до 50 штурмів.

За словами командувача Східного угруповання військ генерал-полковника Олександра Сирського, окупанти на цьому напрямку застосовують "сирійську" тактику випаленої землі, намагаючись повністю знищити місто.

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