Водночас, Сили оборони України повністю знищили 6 ворожих танків та ще 2 значно уразили, знищили САУ "Гіацинт-С" та уразили ЗРК "Тор".

На Таврійському напрямку російські загарбники збільшили атаки із залученням бронетехніки.

Про це повідомляє бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram.

Тарнавський відзначив, що українськими силами знищено ворожу самохідну артилерійську систему "Гіацинт-С" та уражено зенітно-ракетний комплекс "Тор".

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"Окупанти збільшили кількість атак за підтримки бронетехніки - повністю знищено 6 російських танків, ще два - зазнали значних ушкоджень", - додав бригадний генерал.

За його словами, в операційній зоні "Таврія" ворог завдав 20 авіаційних ударів, провів 49 бойових зіткнень та здійснив 919 артобстрілів.

Водночас, українські захисники та захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках.

"Загальні втрати ворога минулої доби склали 386 осіб та 67 одиниць військової техніки", - повідомив Тарнавський.

Зокрема, йдеться про 8 танків, 7 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем, 1 засіб протиповітряної оборони, 27 БпЛА, 5 автомобілів та 4 одиниці спеціальної техніки. Також, знищено 2 склади боєприпасів ворога.

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