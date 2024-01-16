Він зазначив, що в даний час у російських окупантів немає на це сил і засобів.

Російські окупанти не наважаться на повторну кампанію з захоплення чи оточення Харкова.

Таку думку висловив офіцер армії США у відставці, який обіймав посаду командувача армії США в Європі Бен Ходжес в інтерв’ю виданню Sestry. "Не бачу доказів цьому. Коли дивишся на те, що вони роблять зараз - марнують людські життя, тому що їм начхати на власні втрати - це нескінченні лобові атаки, погано підготовлені й організовані, які намагаються зламати українських захисників. І їм це не вдається", - констатував Ходжес.

Він додав, що проблема в тому, що росіяни продовжать кидати у м'ясорубку призовників, яким не пощастило. "Але я не бачу, щоб у них була така можливість. Принаймні зараз", - зауважив військовий і додав, що між цим не може сказати, що вони не спробують це зробити, оскільки Кремль шукає хоч яку-небудь перемогу.

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Він пояснив, що наразі не бачить, щоб у окуантів були великі бронетанкові сили, які можна було б використати для оточення або захоплення Харкова. "Але, якщо у них є сили для цього, вони добре попрацювали над тим, щоб їх приховати, тому що я не бачу їх зараз. Але я не маю доступу до секретних розвідувальних даних, наприклад до того, що бачать супутники. Але я б довіряв генералу Залужному, українському Генштабу, у них є можливість дізнатися, чи існує значна загроза для Харкова", - розповів Ходжес.

Ймовірний наступ на Харків

9 січня начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо заявив, що для нового наступу на Харків російським загарбницьким військам треба здійснити велику кількість підготовчих заходів, наразі військові не фіксують такої підготовки.

А перед цим газета The Telegraph, посилаючись на джерело, пов'язане з українською арміюєю, повідомила про підготовку до наступу РФ на Харків. Журналісти повідомили, що Україна розцінює постійні обстріли Харкова з різного озброєння як підготовку до великомасштабного наступу. За їхніми даними, окупанти можуть почати наступ 15 січня.

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