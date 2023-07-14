Українська авіація завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу загарбників.

Протягом доби Силами оборони України було уражено, зокрема два склади боєприпасів та три засоби протиповітряної оборони російських окупантів. Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

Зазначається, що авіація Сил оборони України за минулу добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та два по зенітно-ракетних комплексах російських загарбників.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів, 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, три засоби протиповітряної оборони, радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби, станцію радіоелектронної боротьби та ще одну важливу ціль ворога", - повідомили у Генштабі.

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Зауважується, що уночі сьогодні, 14 липня, противник знову атакував територію України, застосувавши іранські ударні безпілотники типу "Shahed". Інформація щодо наслідків цієї атаки наразі уточнюється.

Водночас протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши дві крилаті ракети "Калібр", одну балістичну ракету "Іскандер-М" та 20 БпЛА "Shahed". "В результаті успішної бойової роботи Сил оборони України знищено дві крилаті ракети "Калібр" та 20 ударних дронів", - зауважили у Генштабі.

Крім того, ворог завдав 52 авіаційних удари та здійснив близько 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. "На жаль, постраждали цивільні люди, серед яких є діти, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна та адміністративна інфраструктура", - йдеться у повідомленні.

Війна в Україні - оновлені дані Генштабу

У своєму ранковому зведенні сьогодні, 14 липня, Генштаб зазначив, що ворог і надалі зосереджує свої основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Там тривають важкі бої. Протягом доби відбулося близько 30 бойових зіткнень.

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