Кремлівські пропагандисти замаскували удар під роботу ППО.

У районі заводу "Азовсталь" в Маріуполі прогриміли вибухи. Радник міського голови Петро Андрющенко, посилаючись на підтвердження місцевого руху опору, стверджує про удар по лігву "кадирівців".

За попередньою інформацією, поранених бійців "Ахмату" вивозили у бік окупованого Донецька, що, на думку Андрющенка, може свідчити про їхній важкий стан.

Вибухи у Маріуполі, згідно з повідомленнями російських пропагандистів, сталися ще 12 липня 2023 року. Щоправда, кремлівська преса писала про відпрацювання ППО.

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Андрющенко, своєю чергою, зауважив, що й іншу "бавовну" росіяни часто маскували під роботу ППО. За наслідками ураження місця розташування "Ахмата" в Маріуполі чиновник порівнює з ударом по росіянах у Юр'ївці, коли ЗСУ "мінуснули" сотню загарбників і ще понад 400 "затрьохсотили".

Втрати РФ в Україні - останні дані

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 235 530 окупантів і тисячі одиниць військової техніки. До прикладу, найвищі втрати росіян наразі спостерігаються на Таврійському і Бахмутському напрямках.

Попередньої доби українська авіація завдала 14 ударів по районах зосередження російських військових та їхньої техніки та три - по зенітно-ракетних комплексах противника.

"Кадирівці" на війні проти України - що треба знати

На початку липня почали з'являтися повідомлення, що росіяни намагаються утримати Бахмут "кадирівцями".

Як розповів експерт Олег Жданов, бійців глави Чечні перекинули на вказаний напрямок з-під Мар'їнки, де вони теж не показували особливих старань.

Вже невдовзі з'явилась інформація про ліквідацію підрозділу перекинутих "кадирівців" на підступах до міста. За словами офіцера ЗСУ Максима Жоріна, не встигли чеченські загони приїхати на позиції, як "отримали" від ЗСУ багато 200-х і 300-х (поранених та ліквідованих).

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