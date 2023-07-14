Окупанти завдали авіаційних, артилерійських і мінометних ударів і продовжували концентрувати зусилля на п'яти напрямках.

Російські окупанти продовжують тероризувати п’ять напрямків фронту – Куп’янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Мар’їнський. Як повідомляє Геншаб ЗСУ у ранковому зведенні, протягом доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.

На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційних, артилерійських і мінометних обстрілів. Наші воїни стійко тримають оборону.

На Лиманському напрямку протягом доби противник обстріляв понад 10 населених пунктів з авіації та артилерії. Окупанти вели наступальні дії східніше Невського Луганської області та східніше Тернів на Донеччині, але успіху не мали.

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На Бахмутському напрямку українські захисники продовжують працювати під щільним вогнем авіації та артилерії окупантів. За останню добу було відбито усі ворожі атаки в районі Берхівки на околицях Бахмута. Від ворожих обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку ворог продовжує тиснути на українські сили артилерією. Під щільним вогнем наші захисники відбили атаки поблизу Первомайського. Авдіївка та ще понад 10 населених пунктів області зазнали ворожих обстрілів.

Українські сили і надалі стримують наступ окупантів в районі Мар’їнки. На цьому напрямку ворог обстріляв понад 10 населених пунктів минулої доби.

Ситуація на Сході - останні заяви

За словами речника Східного угруповання військ Сергія Череватого, Сили оборони не втрачають ініціативу під Бахмутом, щодня продовжується бойова робота.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони продовжують просуватися вперед на південь від Бахмута та закріплюються на нових рубежах, на "гарячих" напрямках оборонці всіма силами стримують ворога, і їм це вдається.

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