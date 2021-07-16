Окупанти проводять інтенсивні тренування мінометних та артилерійських розрахунків з підготовки до вогневого ураження цілей на передових позиціях підрозділів Об’єднаних сил.

Командування російських окупаційних військ продовжує приховано розміщувати в окремих районах тимчасово окупованої території в Донецькій та Луганській областях 122-мм гаубиці та самохідні артилерійські установки.

Як повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України у Facebook, розміщення важкого озброєння відбувається з порушенням домовленостей щодо його відведення.

Водночас, за даними розвідки, окупанти проводять інтенсивні тренування мінометних та артилерійських розрахунків з підготовки до вогневого ураження цілей на передових позиціях підрозділів Об’єднаних сил.

Крім того, противник продовжує утримувати на передових позиціях значну кількість снайперських розрахунків.

Читайте такожЗ 2014 року жертвами війни на Донбасі стали понад 40 тисяч осіб - ООНПідготовка снайперів 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК оперативного угруповання російських окупаційних військ здійснюється під керівництвом кадрових військовослужбовців військових частин спеціального призначення ЗС РФ.

У липні ситуація на Донбасі помітно загострилася. 7 липня в українській стороні СЦКК заявили про можливу підготовку ворога до бойових дій.

Протягом 15 липня бойовики поранили трьох військових, а 14 липня внаслідок обстрілів загинув 19-річний танкіст. Від дій окупантів потерпають і житлові райони регіону.

За даними ООН, з початку війни на Сході України загинули від 42,5 до 44,5 тисячі людей. На цивільних припадає 25-26% від загальної кількості загиблих.

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Автор: Костянтин Гончаров