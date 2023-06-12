Ворог безуспішно намагався повернути населений пункт під свій контроль, зазначили у Запорізькій окремій бригаді територіальної оборони.

Російські загарбники більше не контролюють одне з сіл у Запорізькій області - українські воїни звільнили село Новодарівка.

Новодарівка була звільнена 4 червня, повідомила Запорізька окрема бригада територіальної оборони на своїй сторінці у Facebook. "4 червня 2023 року в рамках оборонної операції спільними діями механізованого підрозділу та зведеним підрозділом Запорізької окремої бригади територіальної оборони було звільнено від окупантів село Новодарівка", - йдеться у повідомленні.

У бригаді додали, що супротивник упродовж декількох діб багато разів намагався повернути населений пункт під свій контроль, але йому це не вдалося.

Новодарівка знаходиться у Пологівському районі Запорізької області. Росіяни захопили село у березні минулого року.

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Вранці 12 червня Генштаб Збройних сил України повідомив, що супротивник продовжив зосереджувати основні зусилля на низці напрямків: Лиманському, Мар’їнському, Бахмутському та Авдіївському. На цих напрямках тривали важкі бої. У Генштабі додали, що росіяни намагалися наступати, але не мали успіхів.

Варто зазначити, що у червні в Донецькій області українські воїни домоглися значних успіхів - звільнили від окупантів Макарівку, Благодатне, Нескучне й Сторожове. Лише в одному Сторожовому під час зачистки були ліквідовані десятки загарбників.

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