Їм навіть пропонують якусь там інформаційну допомогу.

Особам, що співпрацювали з окупантами на тимчасово захоплених територіях України, радять тікати до Росії.

Про це повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов.

"В Енергодарі на своїх інформаційних ресурсах окупанти сьогодні зробили оголошення, в якому "в связи с обострившейся ситуацией" рекомендують мешканцям так званих "ЛНР"/"ДНР" та інших окупованих територій виїхати до РФ. І навіть пропонують якусь там інформаційну допомогу", – зазначив він.

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Міський голова наголосив, що допис, ймовірно, адресовано передусім колаборантам, що активно співпрацюють з окупантами.

"Чи не вперше таки погодимося, що це хоч якийсь натяк на здоровий глузд, і порадимо зрадникам скористатися закликом військових РФ, які вже скоро бігтимуть в тому ж напрямку. Бо у вас є тільки два варіанти: або тікати, або дочекатися приходу ЗСУ і зустрітися з нашими захисниками особисто", – акцентував Орлов.

Як писав УНІАН, після вдалого наступу ЗСУ на Харківщині російська влада "відклала" проведення референдумів щодо "приєднання до Росії" окупованих українських територій. Водночас російський диктатор Володимир Путін екстрено відкликав російських "політтехнологів" відразу з двох областей України.

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