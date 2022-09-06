Кандидатів відбирають з числа слухачів кремлівської "Школи губернаторів" і випускників конкурсу "Лідери Росії", що з'явилися завдяки "куратору захоплених територій" Сергію Кирієнку.

З початку літа 2022 року чиновники з Росії масово займають керівні посади в "ЛНР", "ДНР" і фейкових "військово-цивільних адміністраціях" на окупованих територіях України. Для деяких це перетворилося на соціальний ліфт.

Про це йдеться в розслідуванні російського видання "Медуза".

За підрахунками "Медузи", найбільше російських чиновників "влаштувалося" в "ДНР". У так званому уряді 6 з 24 членів приїхали нещодавно.

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Наприклад:

колишній голова департаменту російського міністерства промисловості Віталій Хоценко став главою фейкового "кабінету міністрів";

колишній помічник російського міністра будівництва і ЖКГ Євген Солнцев став заступником голови "уряду";

Ольга Колударова, яка працювала в російському міністерстві освіти і адміністрації Удмуртії, стала "міністром освіти".

У "ЛНР" вихідців з Росії менше. Наприклад:

колишній віце-губернатор з політики Курганської області Василь Кузнєцов став заступником голови "Кабміну", який очолюэ місцевий чиновник Сергій Козлов;

колишній проректор севастопольського університету Іван Кусов, який раніше викладав у МДУ, став міністром освіти.

Менш значущі посади отримали, наприклад, керівник Омського виконкому "Єдиної Росії" Ілля Бубнов ("заступник міністра спорту" в "ДНР"), колишній політичний віце-губернатор Ульяновської і Липецької областей Олександр Костомаров (став "заступником голови апарату" в "уряді "ДНР").

Останнім часом таких чиновників стає делалі більше. Наприклад, 18 серпня фейковий "глава уряду" ДНР "Хоценко призначив відразу 5 російських чиновників на різні посади. За його словами, це потрібно, оскільки "ДНР" нібито "йде на зближення з Росією".

У Запорізькій, Херсонській та Харківській областях України "адміністрації" теж частково формуються з російських чиновників. "Прем'єрами" стали вологодський віце-губернатор Антон Кольцов (Запорізька область), калілінградський віце-прем'єр Сергій Єлісєєв (Херсонська область), колишній мер Краснодара Андрій Алексєєнко (Харківська область).

За словами двох джерел "Медузи", майбутніх очільників фейкових урядів відбирають саме в політичному блоці адміністрації Путіна. На "простіші" посади – через повноважне представництво.

Кандидатів відбирають з числа слухачів кремлівської "Школи губернаторів" і випускників конкурсу "Лідери Росії", що з'явилися з ініціативи першого заступника голови АП Сергія Кирієнка, якого називають "кремлівським куратором захоплених територій".

Тим, хто відмовиться від пропозиції Кремля, нібито погрожують зниженням шансів на подальше кар'єрне зростання в Росії. Ті, хто погоджуються, в основному – чиновники, які розраховують в майбутньому швидко просунутися по російській вертикалі влади.

Мотивують чиновників і грошима – оклади в 2-3 рази вище, ніж в РФ. Наприклад, для чиновника середньої ланки рівня регіонального міністра виплати можуть становити в районі 500 тисяч рублів.

"Окремим особливо цінним фахівцям можуть запропонувати і зарплату більше мільйона", – каже джерело видання.

Для деяких чиновників робота на окупованих територіях – тимчасове відрядження. Їх завдання – "наглядати" за місцевими чиновниками, які працюють на муніципальному рівні. Наприклад, Санкт-Петербург взяв "шефство" над Маріуполем, тому петербурзьких чиновників тимчасово відправляють в регіон. За це платять удвічі більше, ніж їхня звичайна зарплата.

Джерела повідомляють, що росіяни продовжать відправляти чиновників на окуповані території. З двох причин – РФ не довіряє гроші місцевим чиновникам, та й українці не хочуть співпрацювати з окупаційною владою.

У разі проведення фейкових референдумів про приєднання окупованих територій до Росії, планують "зняти" багатьох місцевих чиновників, у тому числі ватажків "ЛНР" і "ДНР" Леоніда Пасічника і Дениса Пушиліна.

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