У Херсонській області російські "політтехнологи", які готували референдум, поки залишаються.

Після вдалого наступу ЗСУ на Харківщині російська влада "відклала" проведення референдумів щодо "приєднання до Росії" окупованих українських територій.

Про це повідомляє російське видання "Медуза".

Як пише видання, єдина причина цього рішення - успішний контрнаступ українських військ на харківському напрямку.

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Пов'язані з Кремлем політтехнологи, які працювали в Харківській і Запорізькій областях, вже відкликані в Росію. "Надійшов наказ їхати додому", - пише видання.

У Херсонській області російські "політтехнологи", які готували референдум, поки залишаються.

Війна в Україні: актуальні дані

ЗСУ офіційно пішли в контрнаступ на півдні наприкінці серпня. Станом на 9 вересня, за підрахунками Інституту вивчення війни захисники відбили у ворога 2,5 тисячі квадратних кілометрів.

За словами представника ОК "Південь" Наталії Гуменюк, ЗСУ в різних напрямках на півдні просунулися на відстань від двох до декількох десятків кілометрів.

Контрнаступ на півдні триває одночасно з операціями українських сил на лінії Харків – Ізюм. Українські сили продовжують щодня атакувати російські понтонні та поромні переправи на півдні, проте зберігають сувору оперативну тишу.

11 вересня 2022 року голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив про те, що росіяни пакують награбоване і біжать. Російські військові залишають навіть міста, які були окуповані ще у 2014 році.

Станом на 11 вересня до виходу на держкордон на Харківщині ЗСУ залишалося пройти ще 50 кілометрів.

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