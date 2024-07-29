Росіяни зосередили більшість своїх зусиль навколо критично важливих частин водойми-охолоджувача - шлюзових воріт, пристані та північного берега.

Російські окупаційні війська риють окопи навколо водойми-охолоджувача захопленої ними Запорізької АЕС. Від моменту окупації станції і до кінця червня 2024 року там ворог спорудив понад 1000 метрів траншей.

Про це йдеться у дослідженні британських військових аналітиків McKenzie. Воно було проведено замовлення міжнародної організації Greenpeace Німеччини. Зазначається, що окопи росіян здебільшого знаходяться на півднічній та західній стороні водойми.

Супутниковий аналіз свідчить, що значна територія окупованої росіянами ЗАЕС дедалі більше мілітарізується.

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"Там не лише траншеї, наприклад, на дамбі ставка-охолоджувача, але й укріплення, які можуть бути використані як місця для розгортання важкої військової вогневої потужності. Ми поки що не бачимо цього важкого озброєння, але доти будуються не просто так. Російські збройні сили продовжують загрожувати безпеці ЗАЕС. Ці події викликають глибоке занепокоєння", – наголосив старший спеціаліст з ядерних питань Greenpeace Центральної та Східної Європи Ян Ванде Путте.

Старший спеціаліст з ядерних питань Greenpeace у Центральній та Східній Європі Шон Берні зауважив, що росіяни зосередили більшість своїх зусиль навколо критично важливих частин водойми-охолоджувача - шлюзових воріт, пристані та північного берега.

"Схоже, вони дійшли висновку, що будівництво вздовж північного берега – це саме те місце, де може бути побудована насосна станція. А отже, будівництво траншей і укріплень може бути передвісником нової насосної станції і російських зусиль з перезапуску реакторів на цьому об'єкті", – вважає він.

Як відомо, всі шість реакторів Запорізької АЕС були зупинені в 2022 році.

"Численні злочини Росії на ЗАЕС продовжують ескалацію. Тепер стало відомо про подальшу мілітаризацію вразливих ділянок атомної станції, життєво важливих для постачання охолоджувальної води до реакторів. Необхідно докласти всіх зусиль, щоб зупинити російські плани та покарати "Росатом" і російську державу за допомогою ефективних санкцій", – наголосив Берні.

Ситуація на ЗАЕС

На початку липня у Міжнародному агентстві з атомної енергії повідомили, що безпілотні літальні апарати атакували підстанцію неподалік Запорізької атомної електростанції. Внаслідок цього постраждали працівники ЗАЕС, також сталися лісові пожежі, заявив гендиректор МАГАТЕ.

Раніше агентство повідомляло, що через обстріли та пожежу було зруйновано зовнішню станцію радіаційного моніторингу біля Запорізької атомної електростанції.

Нагадаємо, Запорізька атомна електростанція перебуває під контролем російським окупантів з перших днів повномасштабного вторгнення. Військові РФ захопили ЗАЕС 4 березня 2022 року.

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