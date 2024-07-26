Протягом останнього тижня фахівці МАГАТЕ провели кілька обходів на ЗАЕС для моніторингу ремонтних робіт на майданчику.

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) протягом останнього тижня фіксували вибухи та стрілянину біля Запорізької АЕС, повідомляє прес-служба МАГАТЕ.

"Протягом останнього тижня експерти МАГАТЕ продовжували чути вибухи та стрілянину на різних відстанях від місця події (Запорізькій АЕС, – ред.)" – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що протягом останнього тижня фахівці МАГАТЕ провели кілька обходів на ЗАЕС для моніторингу ремонтних робіт на майданчику, а також наявності необхідних запасних частин для станції.

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В МАГАТЕ також відмітили, що останніми днями команда експертів спостерігала за поточним ремонтом компонентів головного електричного трансформатора енергоблоку №3, які розбирали для обслуговування.

Крім того, в МАГАТЕ спостерігали за плановими ремонтними роботами в реакторному залі та допоміжному корпусі енергоблоку №6, включаючи кран заправної машини та теплообмінники. При цьому в МАГАТЕ зазначили, що під час відвідування турбінної зали енергоблока №6 команда не отримала доступу до його західної частини.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Наприкінці червня 2024 року експерти МАГАТЕ повідомляли, що біля Запорізької АЕС було зруйновано одну зі станцій радіаційного моніторингу. Це сталося через обстріли та пожежу. Зруйнований об'єкт розташований приблизно за 16 кілометрів на північний захід від тимчасово окупованої станції.

11 липня Генеральною Асамблеєю ООН було ухвалено резолюцію під назвою "Безпека та захищеність ядерних об’єктів України, включаючи Запорізьку АЕС". Раніше було ухвалено низку резолюцій, де держави висловлювали занепокоєність нестабільною ситуацією на Запорізькій АЕС і закликали Росію вивести звідти своїх військових.

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