Повідомляється, що сталося це через обстріли та пожежу.

Цього тижня через обстріли та пожежу було зруйновано зовнішню станцію радіаційного моніторингу біля Запорізької атомної електростанції(ЗАЕС). Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

Акцентується, що через це ще більше знизилася ефективність можливостей станції з виявлення та вимірювання будь-яких радіоактивних викидів під час надзвичайної ситуації.

Повідомляється, що зруйнований об'єкт розташований приблизно за 16 кілометрів на північний захід від станції.

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"Від початку 2022 року кілька станцій радіаційного контролю в 30-кілометровій зоні навколо ЗАЕС у різний час виведені з ладу через пошкодження, отримані внаслідок конфлікту. Чотири станції, тобто понад чверть від 14, що існували до конфлікту, наразі недоступні", - ідеться в повідомленні.

Також наголошується, що останній інцидент стався за кілька днів після того, як 16-годинне вимкнення електроенергії в місті Енергодар призвело до тимчасової зупинки роботи деяких станцій радіологічного моніторингу довкілля.

"Функціонування обладнання дистанційного радіаційного контролю є найважливішою частиною забезпечення ядерної безпеки в усьому світі. Ці системи важливі для постійного моніторингу рівнів радіації і, в разі надзвичайної ситуації, для швидкої оцінки поточного і потенційного радіологічного впливу і того, які захисні заходи можуть знадобитися", - завили в МАГАТЕ.

Деокупація ЗАЕС наблизилася - заява Зеленського

Нагадаємо, Глобальний саміт миру, який проходив 15-16 червня, наблизив деокупацію Запорізької атомної електростанції, впевнений президент України Володимир Зеленський.

"Будуть зустрічі... Так, наблизилася (деокупація ЗАЕС - УНІАН). Усе це визнають, що має бути деокупація ЗАЕС. Дипломатичним шляхом. Будуть зустрічатися на платформі, як я вам сказав, в одній із країн, де буде обговорюватися ядерна безпека. І буде виписуватися покроковий план. Це наша мета", - сказав президент.

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