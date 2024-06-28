Цього тижня через обстріли та пожежу було зруйновано зовнішню станцію радіаційного моніторингу біля Запорізької атомної електростанції(ЗАЕС). Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).
Акцентується, що через це ще більше знизилася ефективність можливостей станції з виявлення та вимірювання будь-яких радіоактивних викидів під час надзвичайної ситуації.
Повідомляється, що зруйнований об'єкт розташований приблизно за 16 кілометрів на північний захід від станції.
"Від початку 2022 року кілька станцій радіаційного контролю в 30-кілометровій зоні навколо ЗАЕС у різний час виведені з ладу через пошкодження, отримані внаслідок конфлікту. Чотири станції, тобто понад чверть від 14, що існували до конфлікту, наразі недоступні", - ідеться в повідомленні.
Також наголошується, що останній інцидент стався за кілька днів після того, як 16-годинне вимкнення електроенергії в місті Енергодар призвело до тимчасової зупинки роботи деяких станцій радіологічного моніторингу довкілля.
"Функціонування обладнання дистанційного радіаційного контролю є найважливішою частиною забезпечення ядерної безпеки в усьому світі. Ці системи важливі для постійного моніторингу рівнів радіації і, в разі надзвичайної ситуації, для швидкої оцінки поточного і потенційного радіологічного впливу і того, які захисні заходи можуть знадобитися", - завили в МАГАТЕ.
Деокупація ЗАЕС наблизилася - заява Зеленського
Нагадаємо, Глобальний саміт миру, який проходив 15-16 червня, наблизив деокупацію Запорізької атомної електростанції, впевнений президент України Володимир Зеленський.
"Будуть зустрічі... Так, наблизилася (деокупація ЗАЕС - УНІАН). Усе це визнають, що має бути деокупація ЗАЕС. Дипломатичним шляхом. Будуть зустрічатися на платформі, як я вам сказав, в одній із країн, де буде обговорюватися ядерна безпека. І буде виписуватися покроковий план. Це наша мета", - сказав президент.