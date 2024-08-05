Протягом минулої доби зафіксовано 124 бойових зіткнення.

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 14 ударів по скупченнях живої сили противника, уразили одну артсистему та три пункти управління російських окупантів.

Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, протягом минулої доби зафіксовано 124 бойових зіткнення.

За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 53 авіаційних удари (задіяв, зокрема, 74 КАБи), здійснив 4890 обстрілів, 97 з них - із реактивних систем залпового вогню.

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"Агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах населених пунктів Кругляківка, Лозова Харківської області; Григорівка, Курдюмівка, Торецьк, Часів Яр, Трудове, Олександропіль, Воздвиженка, Новогродівка, Гродівка, Катеринівка, Богоявленка, Времівка Донецької області та Лобкове і Новоданилівка на Запоріжжі. На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося 11 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке, Липці, Тихе та Вовчанськ. На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень за добу зросла до шести. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля п’яти різних населених пунктів. Акцентував свої дії ворог у бік Петропавлівки - провів дві атаки", - йдеться у повідомленні.

В Генштабі поінформували, що на Лиманському напрямку наші війська відбили вісім штурмів окупантів, на Сіверському напрямку Силами оборони відбито вісім атак поблизу Спірного, Верхньокам’янського, Переїзного та Виїмки. Біля останньої ворог провів п’ять із зазначених вище атак.

Крім того, на Краматорському напрямку українські воїни зупинили 15 спроб противника прорвати нашу оборону в районах Часового Яру, де відбулося понад половину з усіх боїв, а також Іванівського, Ступочок, Білої гори, Кліщіївки та Андріївки. На Торецькому напрямку ворог здійснив 18 атак. Зусилля зосереджував у районах населених пунктів Нью-Йорк та Торецьк - провів тут майже 80 відсотків від усіх боєзіткнень. Ворог штурмував поблизу Залізного і Північного. Активно бомбардував місто Торецьк та його околиці - завдав 14 авіаударів.

"На Покровському напрямку наші захисники відбили 30 атак. Основні зусилля ворог зосереджував у районах Желанного і Новоолександрівки - там відбулася майже половина від загальної кількості боїв. На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Костянтинівки, Парасковіївки і Карлівки. Загалом ворог 11 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Времівському напрямку окупанти здійснили шість штурмів наших позицій. Три з них відбулося неподалік Водяного. На Оріхівському напрямку відбулось три бойових зіткнення неподалік Малої Токмачки. Ще дві атаки ворог провів у районі Роботиного і в напрямку Новоданилівки. На Придніпровському напрямку росіяни зазнали поразки під час двох боєзіткнень", - зазначили в Генштабі.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, загальні бойові втрати противника серед особового складу з початку повномасштабного вторгнення станом на сьогоднішній ранок орієнтовно склали 584 тисячі 90 осіб. Упродовж минулої доби Сили оборони знищили 1 тис. 180 російських окупантів. Також уражено чимало техніки противника, в тому числі шість танків, 69 артилерійських систем, 24 БпЛА.

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