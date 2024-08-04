Від початку доби сталося 103 бойових зіткнення.

Війська РФ найбільш активно наступають на Покровському напрямку, зберігачи активність на Краматорському та Торецькому.

Як повідомляють у Генеральному штабі Збройних сил України, з початку доби на фронті відбулося 103 бойових зіткнення з російськими окупаційними військами. Вони завдали 42 авіаудари, задіяли 515 дронів-камікадзе та здійснили 3400 обстрілів по позиціях військ і населених пунктах України.

На Харківському напрямку росіяни 10 разів безуспішно атакували оборонні позиції неподалік Глибокого, Липців, Тихого та Вовчанська, де досі триває одне боєзіткнення. За сьогодні агресор втратив 104 особи вбитими та пораненими, а також дві бойові броньовані машини, шість артсистем, 10 автомобілів та п’ять одиниць спецтехніки.

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На Куп’янському напрямку окупанти провели шість наступальних дій біля Петропавлівки, Кругляківки, Берестового та Стельмахівки. Чотири атаки вдалося зупинити, ще дві - продовжуються. На Лиманському росіяни сім разів штурмували позиції поблизу Невського, Тернів та Макіївки. Українські бійці відбили всі атаки.

На Сіверському напрямку під час бойових зіткнень оборонці української землі жорстко зупинили сім атак у районах Спірного, Переїзного, Виїмки та Верхньокам’янського, завдавши окупантам втрат. На Краматорському окупанти провели 15 наступальних дій поблизу Часового Яру, Іванівського та Андріївки. Сили оборони відбили 11 атак, ще чотири - продовжуються у районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку росіяни теж 15 разів атакували українські війська біля Залізного, Торецька, Нью-Йорка та Північного. 12 боєзіткнень завершено, ще три - тривають.

На Покровському напрямку точилися 24 бої неподалік населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Желанне, Свиридонівка, Яснобродівка та Карлівка. Сили оборони відбили 19 атак, п’ять - ще продовжуються. Окупанти концентрують свої зусилля у напрямку Желанного.

За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 246 окупантів, 89 з них - безповоротно. Також українські воїни знищили гаубицю Д-30, два БТРи, сім автомобілів, МТ-ЛБ та три одиниці спецтехніки. Крім цього, пошкоджено танк, чотири артсистеми, шість одиниць автотранспорту та один бронетранспортер.

На Курахівському напрямку окупанти вісім разів безуспішно атакували позиції поблизу Красногорівки, Георгіївки, Костянтинівки та Парасковіївки. На Времівському - наступали у бік Костянтинівки, Водяного і Роздольного. Триває бій.

На Оріхівському напрямку відбулось чотири бойових зіткнення в районах Малої Токмачки та Новоданилівки, росіяни успіху не мали. На Придніпровському також сталося два безуспішних штурми. На інших напрямках ситуація особливих змін не зазнала.

Ситуація на фронті

Раніше у 59-й мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка повідомили, що російські окупаційні війська зараз стягують всі свої резерви на Покровський напрямок.

Аналітики DeepState пишуть, що на цьому напрямку загарбники "ніби зірвалися з ланцюга". За їхніми даними, росіяни штурмують північніше Желанного.

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