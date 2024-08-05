Також уражено чимало техніки противника, в тому числі шість танків.

Загальні бойові втрати противника серед особового складу з початку повномасштабного вторгнення станом на сьогоднішній ранок орієнтовно склали 584 тисячі 90 осіб. Упродовж минулої доби Сили оборони знищили 1 тис. 180 російських окупантів. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Також уражено чимало техніки противника, зокрема:

танків - 8 тис. 417 (+6 одиниць за минулу добу);

бойових броньованих машин - 16 тис. 286 (+31) од;

артилерійських систем - 16 тис. 345 (+69) од;

РСЗВ - 1 тис. 138 (+0) од;

засоби ППО - 910 (+0) од;

літаків - 365 (+0) од;

гелікоптерів - 326 (+0) од;

БпЛА оперативно-тактичного рівня - 13 тис. 122 (+24);

крилаті ракети - 2 тис. 414 (+0);

кораблі /катери - 28 (+0) од;

підводні човни - 1 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн - 22 тис. 094 (+68) од;

спеціальна техніка - 2 тис. 737 (+3).

Водночас, командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук поінформував, що в ніч проти 5 серпня окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу "Shahed" із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ - РФ. Радіотехнічними військами Повітряних сил було виявлено та супроводжено 24 ударні дрони.

Відео дня

"В результаті протиповітряного бою усі ворожі БпЛА збито мобільними вогневих групами Сил оборони України, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил у Київській, Вінницькій, Кіровоградській, Харківській, Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях", - зазначив командувач.

Втрати окупантів - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка ЗСУ на Покровському напрямку за червень ліквідувала понад 2690 російських окупантів, за липень - понад 2300 загарбників. Також на цьому напрямку було знищено десятки ворожих танків, БМП та гаубиць.

"Тобто постійно в роботі, навіть якщо бувають поодинокі [порівняно тихі дні] дні, коли після чергової атаки вони отримують по зубах, наші пілоти шукають їх в різних місцях і дуже успішно знаходять. У середньому щоденно ліквідується від 70 до 100 окупантів. Це те, що ми можемо порахувати. Є такі випадки, коли, скажімо, забігають в якусь зруйновану будівлю, ми це бачимо і там їх накриваємо, але не завжди можемо порахувати. Це вже будемо після нашої перемоги рахувати", - наголосив офіцер бригади Сергій Цехоцький.

За словами військового, наразі метою російського диктатора Володимира Путіна є захоплення кордонів Донецької та Луганської областей. Цехоцький зазначив, що такий результат був би кінцевим.

Вас також можуть зацікавити новини: