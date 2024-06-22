Правоохоронець отримав тяжкі поранення та помер у кареті швидкої дорогою до лікарні.

Внаслідок російської атаки дроном на блок-посту у Херсонській області загинув поліцейський. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

"На Херсонщині під час чергування на блокпосту загинув наш колега Олександр Чехун. Внаслідок російської атаки дроном інспектор сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №1 Херсонського РУП, старший лейтенант поліції отримав тяжкі поранення та помер у кареті швидкої дорогою до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Олександр розпочав службу в 2007 році у Державній автомобільній інспекції УМВС України в Херсонській області. Служив у різних підрозділах, зокрема, у батальйоні патрульної служби міліції особливого призначення "Херсон" та батальйоні поліції особливого призначення.

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Російські ворожі атаки – останні новини

Російські загарбники вночі атакувала Україну ракетами та дронами, є влучання по енергетичній інфраструктурі. За даними Укренерго, було атаковано об’єкти оператора системи передачі у Запорізькій та Львівській областях, постраждали двоє енергетиків.

Під час російської ракетно-дронової атаки в ніч на 22 червня українським захисникам вдалося збити 25 повітряних цілей – усі дрони-камікадзе та 12 з 16 ракет.

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