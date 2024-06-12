Операція з евакуації жінки з окупованої частини Херсонщини тривала біля 6 годин.

11 червня 2024 року у мережі зʼявилося відео, на якому жінка вийшла на вцілілу частину Антонівського мосту з боку тимчасово окупованих Олешок на лівобережжі Херсонщини. Як повідомляє телеграм-канал "Мост: Херсон", відео зʼявилося в одноум з місцевих пабліків, що не раз публікував зливи" від СБУ та військових.

"Жінку помітив оператор українського дрона, якому вона показала свій паспорт. Дрон провів її до позицій ЗСУ на лівому березі, після чого військові на човні переправили жінку на підконтрольну Україні територію", – йдеться у повідомленні .

Боєць із позивним "Макс" розповів, що жінка – громадянка України, яка з початком війни виїхала до РФ. Після проживання у Росії вона вирішила повернутися додому.

"Це була жінка, 73-го року народження, вона прямувала в сторону правого берега. Вона йшла, пройшла весь шлях, ніхто її не виходив затримувати, так як це було небезпечно. Коли вона почула, що її супроводжує дрон, вона дістала свій паспорт громадянина України і показала на камеру, що вона українка і хоче додому. Дрон почав супроводжувати в напрямку, де є укриття, де нічого не загрожувало її здоров'ю і життю. Хлопці вибігли, забрали її в укриття і чекали подальших команд на евакуацію цієї жінки", – розповідає "Мост: Херсон".

Зазначається, що на початку вторгнення РФ в Україну жінка виїхала до Росії, але все ж вирішила повернутися до України. З російського Бєлгорода вони приїхала до Джанкоя (Крим), а потім – до Скадовська та Раденська.

"З Раденська до Олешок її підвезли російські військові. Переночувавши в Олешках, вона пішки дійшла до Антонівського мосту. За словами жінки, жодних перепон на шляху від Олешок до мосту з боку російських військових не було", – йдеться у повідомленні.

Командир операції зазначив, що жінка не знала про руйнування Антонівського мосту, тому і впевнено йшла до нього. Відомо, що сама операція з евакуації жінки з окупованої частини Херсонщини тривала біля 6 годин. Вона була небезпечною як для самої жінки, так і для українських військових, оскільки будь-якої миті ворог міг завдати удару.

Українці пішки тікають з окупації

98-річна мешканка Очеретиного Донецької області пішки вийшла з захопленого російськими окупантами населеного пункту. Лідія Ломіковська пережила організований Сталіним голод, що забрав мільйони життів у 1930-х роках, а також німецьку окупацію її міста під час Другої світової. Коли війна знову прийшла на її поріг, вона зрозуміла, що не хоче жити під "захистом" Росії.

Наприкінці квітня у Донецькій ОВА розповіли про 88-річного чоловіка, який вийшов з окупованої частини селища Очеретине, ще коли за нього точилися запеклі бої. Іван Якович мав із собою лише один рюкзак, а з документів – тільки пенсійне посвідчення.

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