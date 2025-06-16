Наступ ворога вдалося загальмувати. Водночас не можна виключати, що агресор зможе завдавати ще більше ударів по Сумах.

Силам оборони вдалося загальмувати просування ворога на Сумському напрямку. Про це Radio NV розповів голова Українського центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан.

Його запитали про ситуацію на Сумському напрямку, звідки приходять повідомлення про гальмування ворожого наступу.

"Усе обумовлюється наявністю російських резервів. Цим російським резервам ми системно протягом останніх тижнів завдаємо суттєвих втрат. Бачимо, що на Сумщині росіяни сконцентрували потужні ударні підрозділи", - сказав Кузан.

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Він зазначив, що на Сумщині просуваються якісні ворожі бійці, але Сили оборони України системно уражають логістику ворога і їхні резерви. Внаслідок чого темпи просування, якщо ще не зупинені, то принаймні суттєво затримані.

"Те, що росіяни планували, вони вже не виконали. Вони не змогли виконати своїх завдань, станом на червень, а зараз вже - середина червня. Отже на сьогодні ми дійсно маємо можливість говорити про зупинку просування на деяких напрямках… І тепер росіяни стоять перед складною дилемою: доведеться їм або зупинятися там, де їх зупинять, або забирати додаткові резерви та перекидати саме на Сумський напрямок", - пояснив Кузан.

Він уточнив, що окупанти сподіваються максимально розтягнути фронт і відтягнути обмежені ресурси ЗСУ з основного їхнього напрямку удару - з донецького. Тому зараз на Сумщині ворожі підрозділи БПЛА, піхота, штурмовики, десантники та морська піхота. Експерт нагадав, що саме ці підрозділи відігравали головну роль у витисненні українських підрозділів з Курщини.

"Зараз там досить велике 50-тисячне угрупування, воно становить значну силу. Цим угрупуванням росіяни сподівалися, якщо не окупувати Суми, то принаймні підсунутися максимально близько до меж міста і там вже фактично його руйнувати", - сказав фахівець.

За його словами, противник хоче це зробити, щоб Суми повторили долю Херсону, який намагаються знелюднити.

Він зазначив, що перспектива обстрілу Сум зі ствольною артилерії може стати "реалістичною картиною", але багато буде залежати від того, чи матимуть Сили оборони достатньо засобів та сил для відбиття подібних атак.

"Сталося так, що зараз росіяни, перебуваючи на піку своїх наступальних можливостей – у червні, який є несприятливішим періодом для їхнього літнього наступу… і при тому станом на сьогодні росіяни отримали суттєвих збитків в плані техніки та живої сили…", - додав Кузан.

Удари по російським територіям

Як писав УНІАН, 13 червня президент України Володимир Зеленський сказав під час зустрічі з журналістами, що ЗСУ завдали удар в Курській області в напрямку населеного пункту Тьоткіно. Росіяни перекинули туди певні сили, щоб там не було просування українського війська. Противнику вдається стримувати ЗСУ, але самі окупанти не можуть звідти відійти.

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