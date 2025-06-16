Також малі групи росіян стали менше використовувати квадроцикли або мототехніку.

Росія не полишає спроб малими штурмовими групами заходити на територію Сумської області, проте за останній час кількість ворожих штурмів зменшилася. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"На жаль, противник не полишає своєї тактики дій, саме за допомогою малих штурмових груп, які намагаються переходити наш кордон для того, щоб розширити зону боїв", - сказав він.

Водночас, за його словами, останнім часом активність ворожих груп знизилася завдяки тому, що Сили оборони постійно їх знищують.

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"Це десятки вбитими, десятки пораненими – це ті втрати, які несе противник. Спочатку, коли ворог почав застосовувати таку тактику, бачили, що він практично не зважає на власні втрати. Однак зараз, певно, через брак своєї живої сили, активність ворога на цьому напрямку значно знизилася", - зазначив Демченко.

Крім цього, додав він, малі групи росіян стали менше використовувати квадроцикли або мототехніку. Це, за словами речника ДПСУ, свідчить про те, що Сили оборони ефективно протидіють ворогу на цій ділянці фронту.

Наступ РФ на Сумщину - новини

Як повідомляв УНІАН, через обстріли та російський наступ на території Сумської області триває евакуація, їй підлягають жителі 213 населених пунктів.

Очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров заявив, що минулого тижня з прикордонних громад вивезли понад 400 людей, з них 26 - діти. Здебільшого це мешканці Сумського і Шосткинського районів:

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони витісняють російських окупантів з Сумської області.

Військовий експерт Сергій Грабський сказав, що російські окупаційні війська загальмували на Сумському напрямку та не мають можливості просуватися далі. Це є результатом значної концентрації українських сил та засобів на цьому напрямку, пояснив він.

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