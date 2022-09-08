Також російські спецслужби створили базу лідерів думок і блогерів для поширення матеріалів фіктивного "Фонду Зеленського".

Російські спецслужби створили фіктивний сайт німецькою мовою з метою дискредитації президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Російські пропагандисти та спецслужби вкотре намагаються дискредитувати Президента України Володимира Зеленського перед міжнародною спільнотою. Як повідомлялося раніше, адміністрація президента РФ створила нову структуру, афільовану з російськими спецслужбами. Її головним завданням стало втілення інформаційної "акції", спрямованої на дискредитацію Президента України Володимира Зеленського у країнах Західної Європи", - йдеться у повідомленні. Відео дня

Зокрема, першим шахрайським проектом цієї акції став фіктивний сайт "Фонду Зеленського" німецькою мовою: https://zestiftung.com, який стартує, за словами авторів, уже 30 вересня.

"Наголошуємо, що даний сайт не є офіційним та не має жодного стосунку до України. Цей сайт є шахрайським, який створений для російського інформаційного впливу на європейський медіапростір", - сказано у повідомленні.

Також російськими спецслужбами було створено базу лідерів думок та блогерів для поширення матеріалів так званого "Фонду Зеленського".

У розвідці попереджають, що будь-яка співпраця та поширення інформації про так званий "Фонду Зеленського" вважатиметься співпрацею із російськими спецслужбами.

"Закликаємо українців та міжнародну спільноту не довіряти російським фейкам та отримувати інформацію щодо України лише з офіційних джерел", - наголосили у розвідці.

Нагадаємо, раніше у розвідці розкрили, як РФ цинічно бреше про злочини Збройних сил України.

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