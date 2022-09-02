Працівники спецслужби обходять квартири та з'ясовують, чи живуть десь поблизу українці, або чи не здає хтось українцям в оренду житло.

У Москві розпочався активний пошук громадян РФ, які виступають проти війни. Перевагу надають колишнім громадянам України або українцям за походженням.

Про це інформує Головне управління розвідки.

У пошукових роботах беруть участь одягнені у цивільне люди. Вони представляються співробітниками ФСБ, обходять квартири та з'ясовують, чи живуть десь поблизу українці, або чи не здає хтось українцям в оренду житло. Також з'ясовують у громадян ставлення до "спецоперації".

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За даними розвідки, ФСБ переслідує дві цілі:

запобігання формуванню та розповсюдженню негативного ставлення до так званої "СВО" ("спеціальної воєнної операції") та виявлення людей, які можуть сформувати та розповсюдити незалежну думку серед громадськості;

формування у суспільства негативного образу українців, висвітлення їх терористами та радикалами.

Зазначається, що саме українців надалі можуть звинувачувати у можливих "терактах" у Росії.

Як раніше повідомлялося, російські спецслужби готують серію терактів у власній країні з масовими жертвами серед цивільних. Все це робиться задля виправдання проведення суспільної мобілізації та для нагнітання антиукраїнської істерії.

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