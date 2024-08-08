Вранці також було вбито двох людей у іншому населеному пункті.

Унаслідок чергового обстрілу російськими окупантами Донецької області загинуло двоє людей, ще семеро зазнали поранень. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Дві людини загинули і семеро поранені внаслідок обстрілу Селидового. Сьогодні ввечері росіяни скинули на місто планерну авіабомбу - пошкодили дві багатоповерхівки та адмінбудівлю", - розповів він.

Філашкін зауважив, що це вже друга така смертоносна атака на цивільних за день.

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"Вранці росіяни вбили двох людей у Костянтинівці", - нагадав голова обласної військової адміністрації.

Удари РФ по Україні - деталі

Раніше сьогодні, 8 серпня, начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив, що російські окупанти вдарили по території лікарні у Нікополі. Внаслідок цього обстрілу загинув 50-річний чоловік.

Також внаслідок удару було пошкоджено будівлю закладу, гаражі, авто та лінію електропередач.

Крім того, сьогодні російська армія завдала авіаційного удару по будівлі школи у селі Могриця Сумської області, вбивши двох братів. Молодшому з них було лише шість років.

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