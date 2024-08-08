Загарбники завдали удару з артилерії.

Російські окупанти вдарили по території лікарні у Нікополі. Внаслідок цього обстрілу загинув 50-річний чоловік.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Також внаслідок удару було пошкоджено будівлю закладу, гаражі, авто та лінію електропередач.

"Трагічна звістка з Нікополя. Росіяни поцілили артилерією по території лікарні. Вбили 50-річного чоловіка. Медики боролися за його життя до останнього. Втім, на жаль, врятувати пораненого не вдалося", - написав Лисак. Відео дня

Обстріли України

Як повідомляв УНІАН, 7 серпня в Сумьскій області оголосили про обов’язкову евакуацію з 23 населених пунктів п’ятьох громад Сумського району. Рішення ухвалили через інтесивні обстріли окупантами.

Відомо, що у Краснопільській, Миколаївській, Миропільській, Юнаківській та Хотінській громадах живуть близько 6 тисяч людей, зокрема 425 дітей.

Сьогодні армія РФ завдала авіаційного удару по будівлі школи у селі Могриця, вбивши двох братів, молодшому було всього шість років. Ще двоє людей отримали поранених в інших населених пунктах цього району.

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